Требуется перерисовать элементы дизайна из мультяшной графики в более строгий и минималистичный стиль. Важно сохранять тематику приложения для Android. Ожидается создание нового визуального стиля, который будет соответствовать современным трендам дизайна.
Дизайнер для создания лендинга на Тильде по вебинарам в недвижимости
Требуется дизайнер для разработки лендинга на платформе Тильда. Лендинг будет посвящен вебинарам по теме недвижимости. Ожидаемая зарплата от 25 тысяч рублей.
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