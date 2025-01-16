Дизайнер для создания лендинга на Тильде по вебинарам в недвижимости

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрытнет заявок6 просмотров

Требуется дизайнер для разработки лендинга на платформе Тильда. Лендинг будет посвящен вебинарам по теме недвижимости. Ожидаемая зарплата от 25 тысяч рублей.

TildaДизайн лендингов
4 месяца назад
Этот заказ найден ботом в интернете

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