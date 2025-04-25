Требуется веб-дизайнер для создания одностраничного лендинга на Tilda под мероприятие. Необходимо учесть адаптацию для мобильных устройств и визуальную стилистику бренда. Проект должен быть вовлекающим и чистым, без визуального шума. Опыт работы с инфопродуктами и личным брендом будет плюсом. Бюджет 5–7 тыс. руб., сроки обсуждаемы.