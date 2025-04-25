Дизайнер для создания лендингов на английском языке

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Открыт4 заявки176 просмотров

Требуется дизайнер для разработки двух лендингов, которые будут представлены на английском языке. Кандидат должен иметь в портфолио примеры работ с англоязычными сайтами.

Дизайн лендингов
день назад
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