Дизайнер для создания презентаций и дизайна сайтов

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Ищем дизайнера для создания эффектных презентаций, дизайна чек-листов и гайдов, верстки сайтов, работы над дизайном сайтов и создания картинок. Требуется опыт в графическом дизайне, уверенное владение Figma, чувство стиля, понимание трендов и умение адаптировать их под конкретные задачи, а также внимание к деталям и самостоятельность.

FigmaДизайн сайтовСоздание картинокСоздание презентаций
4 месяца назад
Этот заказ найден ботом в интернете

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