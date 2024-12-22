Ищем дизайнера для создания эффектных презентаций, дизайна чек-листов и гайдов, верстки сайтов, работы над дизайном сайтов и создания картинок. Требуется опыт в графическом дизайне, уверенное владение Figma, чувство стиля, понимание трендов и умение адаптировать их под конкретные задачи, а также внимание к деталям и самостоятельность.