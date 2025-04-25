Дизайнер для создания продающего лендинга под Taplink

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрытнет заявок4 просмотра

Требуется дизайнер, который умеет работать в Фигме. Нужен продающий лендинг под Taplink. Пишите в личные сообщения с пометкой 'ДИЗАЙНЕР'.

FigmaДизайн лендингов
12 дней назад
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Евгений
 
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