Дизайнер для создания сайта строительной компании

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Ищу дизайнера для создания сайта строительной компании.

Необходимо разработать 10 страниц, имеющих строгий и современный дизайн.

Требуется соблюдение стандартов веб-дизайна и внимание к деталям.

Хорошее портфолио будет преимуществом.

Дизайн сайтов
5 месяцев назад
Этот заказ найден ботом в интернете

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