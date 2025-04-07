Дизайнер для создания сайтов

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Ищу дизайнера для разработки сайтов. Требуется опыт работы в дизайне от 1 до 3 лет и знание Figma.

FigmaДизайн сайтов
месяц назад
Этот заказ найден ботом в интернете

Заявки фрилансеров

Регина
 
24 года
4 года в сервисе
Была
23 дня назад
25 дней назад
Никита
 
24 года
месяц в сервисе
Был
9 дней назад
25 дней назад
Виктория
 
25 лет
3 года в сервисе
Была
12 часов назад
25 дней назад
Дементий
 
20 лет
3 года в сервисе
Был
12 дней назад
3 отзыва
25 дней назад
Лучший веб-дизайнер апреля
Евгений
 
27 лет
2 года в сервисе
Был
13 часов назад
1 отзыв
25 дней назад
Владимир
 
37 лет
14 лет в сервисе
Был
13 часов назад
180 отзывов
месяц назад
ТОП-5
Дизайн сайтов
Кристина
 
24 года
2 месяца в сервисе
Была
12 часов назад
месяц назад
Викентий
 
31 год
12 лет в сервисе
Был
10 часов назад
58 отзывов
месяц назад
Виталик
 
30 лет
4 года в сервисе
Был
10 часов назад
130 отзывов
месяц назад
ТОП-5
Дизайн сайтов
Евгений
 
35 лет
6 лет в сервисе
Был
6 часов назад
27 отзывов
месяц назад
Андрей
 
30 лет
12 лет в сервисе
Был
7 часов назад
61 отзыв
месяц назад
ТОП-10
Дизайн сайтов
Назар
 
33 года
3 года в сервисе
Был
2 часа назад
3 отзыва(-1)
месяц назад
Анастасия
 
21 год
2 года в сервисе
Была
2 дня назад
месяц назад
Ярослав
 
34 года
13 лет в сервисе
Был
4 дня назад
22 отзыва
месяц назад