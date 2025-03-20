Дизайнер для создания сайтов на Таплинк

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
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Необходим опытный дизайнер для создания сайтов на платформе Таплинк. Требуется умение сочетать цвета, шрифт, фото и другие элементы. Идеальный кандидат должен иметь опыт работы с Таплинк и Тильда, а также обладать хорошим вкусом и стилем. Важно, чтобы дизайнер умел слушать и понимать пожелания заказчика.

TildaДизайн сайтов
месяц назад
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