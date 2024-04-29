Дизайнер для создания страниц сайта

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Ищу дизайнера для выполнения задачи по созданию двух простых страниц сайта. Работа должна быть выполнена в течение часа. Прошу откликаться в личные сообщения с примерами работ.

Создание пользовательских интерфейсов
21 день назад
Этот заказ найден ботом в интернете

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