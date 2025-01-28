Дизайнер для упаковки кейсов в PDF

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Закрыт1 заявка14 просмотров

Ищется дизайнер для создания упаковки кейсов в единый PDF-документ. Необходимо объединить несколько кейсов в красивый и профессиональный формат. Ожидается качественный результат и соблюдение сроков.

3 месяца назад
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