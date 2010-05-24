Дизайнер и верстальщик шаблонов Joomla

Дизайн сайтовЗакрыт10 заявок186 просмотров
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Здравствуйте. Ищу дизайнера и верстальщика шаблонов Joomla 1.5 для долговременной совместной удаленной работы над проектами на CMS Joomla. Условия сотрудничества :

- дизайнеру необходимо иметь портфолио с эффектными, стильными и современными дизайнами. Желательно наличие отзывов заказчиков,

- верстальщику необходимо иметь портфолио со сверстанными шаблонами Joomla 1.5 и желательно отзывы заказчиков,

- готовность с вашей стороны выполнения работы при поступлении заказа в течении 2-3 дней,

- оплата работы оговаривается до начала выполнения работ ее вами,

- оформление первых работ через сбс до установления рабочих доверительных отношений.

Минимальную оплату предлагаю следующую :

- дизайн главной и внутренней страницы в макете psd - 50$,

- верстка макета psd главной и внутренней страницы - 50$.

Joomla
14 лет назад
UniStyle
Денис 
43 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
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