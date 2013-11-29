Дизайнер landing page

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Закрыт7 заявок162 просмотра

Молодой компании требуется Web-дизайнер на постоянное удаленное сотрудничество.

Что требуется от Вас:

- портфолио (которое мы сможем оценить по достоинству);

- опыт работы в создании макетов для landing page (обязательно);

- пунктуальность, все работы должны быть готовы в четко оговоренный срок;

- связь по скайпу.

Присылайте портфолио, примеры макетов landing page, цены за них и небольшой рассказ о себе в личное сообщение или на почту.

11 лет назад
WebDeveloperAnna
Анна 
34 года
11 лет в сервисе
Была
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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