Дизайнер landing page

Молодой компании требуется Web-дизайнер на постоянное удаленное сотрудничество.

Что требуется от Вас:

- портфолио (которое мы сможем оценить по достоинству);

- опыт работы в создании макетов для landing page (обязательно);

- пунктуальность, все работы должны быть готовы в четко оговоренный срок;

- связь по скайпу.

Присылайте портфолио, примеры макетов landing page, цены за них и небольшой рассказ о себе в личное сообщение или на почту.