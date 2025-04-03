Дизайнер лендингов на Тильде

$150
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт1 заявка10 просмотров

Нужен дизайнер для создания лендинга на платформе Тильда. Требуется разработка 8 блоков. Контент будет предоставлен заказчиком. Тематика лендинга - образовательные услуги. Бюджет на выполнение работы составляет 15 тысяч рублей. Исполнитель будет выбран по портфолио.

TildaДизайн лендингов
месяц назад
Этот заказ найден ботом в интернете

Заявки фрилансеров

Диана
 
24 года
год в сервисе
Была
6 дней назад
25 дней назад
Кристина
 
24 года
2 месяца в сервисе
Была
13 часов назад
месяц назад
Давид
 
24 года
месяц в сервисе
Был
8 часов назад
месяц назад
Денис
 
31 год
5 лет в сервисе
Был
7 дней назад
4 отзыва
месяц назад
Эдвард
 
23 года
5 лет в сервисе
Был
5 часов назад
13 отзывов
месяц назад
Лучший веб-дизайнер апреля
ТОП-10
Дизайн сайтов
Викентий
 
31 год
12 лет в сервисе
Был
12 часов назад
58 отзывов
месяц назад
Евгений
 
35 лет
6 лет в сервисе
Был
7 часов назад
27 отзывов
месяц назад
Алексей
 
27 лет
год в сервисе
Был
4 дня назад
месяц назад
Никита
 
24 года
месяц в сервисе
Был
9 дней назад
месяц назад
Лейла
 
25 лет
2 года в сервисе
Была
8 дней назад
месяц назад