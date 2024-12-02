Ищем опытного дизайнера для постоянной работы над разнообразными проектами, включая криптопроекты и проекты для школы саморазвития. Если вы готовы к стабильной удаленной работе с возможностью роста и развития, мы будем рады видеть вас в нашей команде.

Какие задачи:

- Разработка лендингов (страниц для сайтов)

- Создание презентаций

- Дизайн логотипов

- Работа с фотографиями и изображениями

Что мы хотим от кандидата:

- Опыт в различных типах дизайна

- Умение работать с графическими редакторами

- Ответственность и внимание к деталям

Условия:

- Удаленная работа

- Гибкая загрузка (иногда много задач, иногда меньше)

- Стабильная заработная плата