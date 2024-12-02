Телекоммуникационная Компания CCI (Call Center International) www.ccicompany.us объявляет вакансию на должность: - Удаленный Оператор Колл Центра (Call Center Operator) Требования: Грамотная речь; высшее (можно незаконченное) образование; пользователь ПК; наличие ...
Дизайнер на долгосрочное сотрудничество (удаленно)
Ищем опытного дизайнера для постоянной работы над разнообразными проектами, включая криптопроекты и проекты для школы саморазвития. Если вы готовы к стабильной удаленной работе с возможностью роста и развития, мы будем рады видеть вас в нашей команде.
Какие задачи:
- Разработка лендингов (страниц для сайтов)
- Создание презентаций
- Дизайн логотипов
- Работа с фотографиями и изображениями
Что мы хотим от кандидата:
- Опыт в различных типах дизайна
- Умение работать с графическими редакторами
- Ответственность и внимание к деталям
Условия:
- Удаленная работа
- Гибкая загрузка (иногда много задач, иногда меньше)
- Стабильная заработная плата
Заявки фрилансеров
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