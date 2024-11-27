Дизайнер на постоянную и проектную работу

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
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Требуется дизайнер на постоянную и проектную работу.

Задачи включают оформление сайта на тильде с продающим дизайном, отрисовку макетов "было-стало", оформление коммерческих предложений и презентаций, а также создание картинок для постов в соцсетях в едином стиле.

Портфолио желательно, но наличие не обязательно.

TildaДизайн сайтовСоздание картинокСоздание презентаций
5 месяцев назад
Этот заказ найден ботом в интернете

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