Дизайнер образовательной платформы на Tilda

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Открыт2 заявки194 просмотра

Ищу UX/UI-дизайнера для образовательной платформы на Tilda. Необходим полный визуальный дизайн всех страниц, умение мыслить как UX-специалист, инициативность в улучшении контента и понимание потребностей пользователей. Опыт в edtech приветствуется.

TildaUI/UXДизайн сайтов
день назад
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Евгений
 
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Василий
 
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день назад