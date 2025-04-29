Требуется дизайнер для разработки корпоративного дизайна и инфографики для базы знаний в Битрикс24. Работа включает 1 страницу с 7 разделами и 23 темами. Необходима возможность оформления договора и NDA. Срок выполнения - до 28.05, бюджет - до 10.000.
Дизайнер образовательной платформы на Tilda
Ищу UX/UI-дизайнера для образовательной платформы на Tilda. Необходим полный визуальный дизайн всех страниц, умение мыслить как UX-специалист, инициативность в улучшении контента и понимание потребностей пользователей. Опыт в edtech приветствуется.
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