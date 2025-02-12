Агентство ищет дизайнера для проектной работы по созданию стильных сайтов на платформе Тильда. Работа по готовым текстовым заданиям с обязательным соблюдением дедлайнов. Подходит как для начинающих, так и для опытных дизайнеров, которые хотят пополнить свое портфолио.
Дизайнер по созданию прототипов и лендингов
В агентство требуется дизайнер для создания прототипов и лендингов. Необходимо предоставить кейсы и стоимость работ.
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