Агентство ищет дизайнера для проектной работы по созданию стильных сайтов на платформе Тильда. Работа по готовым текстовым заданиям с обязательным соблюдением дедлайнов. Подходит как для начинающих, так и для опытных дизайнеров, которые хотят пополнить свое портфолио.