Дизайнер сайтов

Дизайн сайтовЗакрытнет заявок86 просмотров
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Сфера деятельности компании - разработка сайтов.

- Условия работы: 5/2 с 10 до 18, оформление

- Комфортабельный офис

- Работа в дружном коллективе

- Работа в динамично развивающейся компании

Возможна неполная занятость при условии выполнения поставленных задач

Испытательный срок 3 месяца.

Должностные обязанности

Разработка дизайна для сайтов, а также отрисовка различных элементов сайта.

Создание различных графических элементов для сайта (тизеры, иконки, кнопки...)

Разработка пользовательских интерфейсов.

При необходимости (в редких случаях):

Разработка логотипов + полиграфической продукции.

Нам необходим именно WEB дизайнер.

В обязанности НЕ будет входить верстка, администрирование сайтов т.е та работа, которая не относится к дизайну.

Требования к квалификации

Знание Photoshop, Illustrator, Corel

- Знание принципов usability

- Креативность, аккуратность.

- Разработка СОВРЕМЕННЫХ дизайнов.

- понимание концепции модульной сетки

- знание типографики на сайтах

- Соблюдение сроков, ответственность. Умение предлагать и отстаивать свои идеи.

Большим плюсом будет знание flash.

Наличие портфолио ОБЯЗАТЕЛЬНО. Без портфолио вакансии не рассматриваются!

Просьба дизайнеров с портфолиом из 5 сайтов не беспокоить!!!!!

Нам нужен профессионал, которому мы готовы платить достойные деньги.

13 лет назад
iforce
Игорь 
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
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