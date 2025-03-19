Требуется современная корректировка дизайна интернет-магазина. Необходим свежий взгляд на дизайн каталога и карточек товара для нового сайта. Ожидается профессиональный подход и креативные идеи.
Дизайнер сайтов для обучения по Reels
Ищу дизайнера сайтов для обучения по Reels. Важно, чтобы у вас был кейс по созданию сайтов для обучения. Если вы делали сайт по обучению Reels, это будет большим преимуществом! Присылайте свои кейсы с прайсом в личные сообщения.
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