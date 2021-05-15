Дизайнер сайтов для постоянного сотрудничества

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Закрыт77 заявок2124 просмотра

День добрый!

Мы небольшая команда, занимаемся созданием сайтов и продвижением. В связи с расширением бизнеса ищем в команду дизайнера для разработки макетов сайтов.

Дизайн-макет — в figma, две версии, мобильная и настольная. Главным образом работаем на Tilda, поэтому понимание особенностей платформы и соблюдение тильдовской сетки будет огромным плюсом.

Работа проектная: у нас есть поток заказов, сбрасываем задачи, назначаете цену и срок, выполняте, оплачиваем любыми частями.

Пожалуйста, укажите в отклике ссылку на портфолио и приблизительную стоимость за разработку дизайна по трем основным продуктам:

- Лендинг (до 7 блоков)

-Многостраничный сайт (до 5 страниц)

-E-Commerce

FigmaTilda
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Заявки фрилансеров

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