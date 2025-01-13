Необходимо разработать привлекательный и удобный дизайн страницы услуги автосервиса в Figma. Основные задачи включают анализ готового дизайна сайта и текстового содержания, создание макета, который будет гармонично вписываться в общий стиль сайта, а также оформление текста для легкости восприятия.
Дизайнер сайтов на Тильде для медицинской клиники
Ищется дизайнер сайтов на платформе Тильда для разработки проекта частной медицинской клиники. Необходимо создать сайт, включающий описание услуг, онлайн-запись и страницу с акциями. Требуется специалист с хорошим чувством стиля и вниманием к UX/UI, структура и контент для сайта уже готовы. Бюджет проекта составляет 70 000 рублей.
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