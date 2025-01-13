Ищется дизайнер сайтов на платформе Тильда для разработки проекта частной медицинской клиники. Необходимо создать сайт, включающий описание услуг, онлайн-запись и страницу с акциями. Требуется специалист с хорошим чувством стиля и вниманием к UX/UI, структура и контент для сайта уже готовы. Бюджет проекта составляет 70 000 рублей.