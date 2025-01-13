Дизайнер сайтов на Тильде для медицинской клиники

$700
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрытнет заявок136 просмотров

Ищется дизайнер сайтов на платформе Тильда для разработки проекта частной медицинской клиники. Необходимо создать сайт, включающий описание услуг, онлайн-запись и страницу с акциями. Требуется специалист с хорошим чувством стиля и вниманием к UX/UI, структура и контент для сайта уже готовы. Бюджет проекта составляет 70 000 рублей.

TildaUI/UXДизайн сайтов
4 месяца назад
Этот заказ найден ботом в интернете

Заявки фрилансеров

Чокан
 
39 лет
5 лет в сервисе
Был
месяц назад
4 месяца назад
Константин
 
38 лет
4 месяца в сервисе
Был
3 месяца назад
4 месяца назад
Лейла
 
25 лет
2 года в сервисе
Была
8 дней назад
4 месяца назад
Алина
 
19 лет
год в сервисе
Была
3 месяца назад
4 месяца назад
Болат
 
24 года
4 месяца в сервисе
Был
месяц назад
4 месяца назад
Евгений
 
35 лет
6 лет в сервисе
Был
12 часов назад
27 отзывов
4 месяца назад
Тигран
 
26 лет
2 года в сервисе
Был
2 месяца назад
4 месяца назад
Антон
 
26 лет
3 года в сервисе
Был
3 месяца назад
4 месяца назад
Дарья
 
23 года
8 месяцев в сервисе
Была
9 дней назад
4 месяца назад
Анна
 
29 лет
4 года в сервисе
Была
19 часов назад
4 месяца назад
Юллин
 
26 лет
4 месяца в сервисе
Был
месяц назад
1 отзыв
4 месяца назад