Дизайнер сайтов. Постоянное сотрудничество.

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт52 заявки308 просмотров

Здравствуйте.

Я представляю студию, работаем в ценовом сегменте от 30-80 т.р. Ищем дизайнеров на постоянное сотрудничество.

Задача: Разработка дизайна на основе ТЗ и брифа. (3-5 страниц в среднем)

Ориентировочные бюджеты на дизайн:

- Корпоративный сайт 10 000- 12 000 рублей

- Интернет магазин 12 000-15 000 рублей

- Мобильная версия 5 000 рублей

- Лендинг 7 000 - 9 000 рублей

Оплата любыми способами. Готовы рассматривать разные предложения о сотрудничестве.

Понимание дизайна. Понимание, что главное в сайте не красивые картинки, а правильно и удобно оформленная и поданная информация.

11 лет назад
aaccent
38 лет
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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