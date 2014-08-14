Дизайнер сайтов. Постоянное сотрудничество.

Здравствуйте.

Я представляю студию, работаем в ценовом сегменте от 30-80 т.р. Ищем дизайнеров на постоянное сотрудничество.

Задача: Разработка дизайна на основе ТЗ и брифа. (3-5 страниц в среднем)

Ориентировочные бюджеты на дизайн:

- Корпоративный сайт 10 000- 12 000 рублей

- Интернет магазин 12 000-15 000 рублей

- Мобильная версия 5 000 рублей

- Лендинг 7 000 - 9 000 рублей

Оплата любыми способами. Готовы рассматривать разные предложения о сотрудничестве.

Понимание дизайна. Понимание, что главное в сайте не красивые картинки, а правильно и удобно оформленная и поданная информация.