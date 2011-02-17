Дизайнер ВАО Москва

$2500
Дизайн сайтовЗакрыт1 заявка89 просмотров
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Нам в команду требуется графический дизайнер/веб-дизайнер.

Сама студия занимается разработкой графического дизайна, веб-сайтов, айдентикой.

Оптимизацией, продвижением сайтов, разработкой CMS & CRM систем.

Конечно же не обходится без работы над маркетингом клиента.

Офис ВАО 15 минут от м.Новогиреево

Подробнее готов рассказать по телефону.

13 лет назад
Rusdrive
Андрей 
39 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
14 отзывов
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