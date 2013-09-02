Дизайнер-верстальщик для создания лендингов

Ищется на дизайнер-верстальщик, для создания стандартных лендингов под смс платники.

1. язык русский, тематики выдаются в процессе работы, и могут меняться (например: гороскопы, игры, эротика, и т.п.);

3. при работе с нами запрещено выкладывать сделанные лендинги в портфолио (это наше условие, кому не нравится проходят мимо);

4. верстка обязательна;

5. подробности при личном общении.

Ищется постоянный исполнитель (сотрудник) на удаленную работу.

Цена: от 2000 до 5000 руб. за лендинг с версткой, в зависимости от кол-ва внутренних страниц, общией сложности, и необходимости включать или нет воображение.

В случае предварительной договоренности, даем для теста один платник, который вместе доводим до логического завершения, для того чтобы вы смогли понять наши предпочтения и пожелания в платниках, и оплачиваем его по факту завершения работы.

Оплата WebMoney (WMR) по факту выполнения работ, либо безопасная сделка за счет исполнителя. Наша гарантия: аттестат регистратора и капиталлер с БЛ более 1700.