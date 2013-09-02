Дизайнер-верстальщик для создания лендингов

Для сайта http://baseplan.ru нужно переделать дизайн первой страницы, а так же довести до ума логотип. * Логотип сделать более аккуратным и приятным глазу, сохранив в нем узнаваемость трех человечков и букв www. * * Задача переделки первой ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Ищется на дизайнер-верстальщик, для создания стандартных лендингов под смс платники.
1. язык русский, тематики выдаются в процессе работы, и могут меняться (например: гороскопы, игры, эротика, и т.п.);
3. при работе с нами запрещено выкладывать сделанные лендинги в портфолио (это наше условие, кому не нравится проходят мимо);
4. верстка обязательна;
5. подробности при личном общении.
Ищется постоянный исполнитель (сотрудник) на удаленную работу.
Цена: от 2000 до 5000 руб. за лендинг с версткой, в зависимости от кол-ва внутренних страниц, общией сложности, и необходимости включать или нет воображение.
В случае предварительной договоренности, даем для теста один платник, который вместе доводим до логического завершения, для того чтобы вы смогли понять наши предпочтения и пожелания в платниках, и оплачиваем его по факту завершения работы.
Оплата WebMoney (WMR) по факту выполнения работ, либо безопасная сделка за счет исполнителя. Наша гарантия: аттестат регистратора и капиталлер с БЛ более 1700.
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