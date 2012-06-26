DLE 9.6 - нужен дизайн, верстка и интеграция

нужно нарисовать и сделать шаблон под битрикс (без лишних выкрутасов(не нужных бредовых картинок и пр.), но стильно и аккуратно(шрифты и пр. мелочи)) тематика: кредитование бизнеса (статьи, сбор заявок на кредиты) ...