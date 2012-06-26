Основные моменты для редизайна 1. Изменение шапки (сделать шапку) с учетом резиновой верстки a. Изменение названия магазина на ЭКОТРИО http://web.archive.org/web/20110716184239/http://www.ecotrio.ru/ b. Внедрить и визуально показать в дизайне возможность изготовления игрушек и сувениров ...
DLE 9.6 - нужен дизайн, верстка и интеграция
Если коротко - нужен уникальный шаблон, его верстка и интеграция с DLE, плюс нужна разработка логотипа. Кто заинтересован, выдам полное ТЗ при общении уже.
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