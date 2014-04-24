Для сайта профакадемия.рф сделать макеты.

Для создания дизайна требуется исполнитель, который будет делать дизайн быстро, по срокам исполнения одной стр. не более 1 дня.и интересно. В данном пакете, 10 шаблонов дизайна. Каждую стр. оцениваю в 20 дол. Т.к. главную стр. ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
I. Для сайта профакадемия.рф под каждое направление необходимо сделать макет -
1) Шапки сайта
2) Визуализацию + форма заявки "записаться на бесплатное занятие" (это первый экран)
3) Сразу после визуализации, вторым экраном расписать главные преимущества компании
II. Далее согласовываем с заказчиком и делаем уже в дизайне (получается, что главное сделать под одно направление, а потом просто подобрать картинки под остальные направления)
P.S. Было бы хорошо, если в макете также предложите дизайн сайта
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