Для сайта профакадемия.рф сделать макеты.

I. Для сайта профакадемия.рф под каждое направление необходимо сделать макет -

1) Шапки сайта

2) Визуализацию + форма заявки "записаться на бесплатное занятие" (это первый экран)

3) Сразу после визуализации, вторым экраном расписать главные преимущества компании

II. Далее согласовываем с заказчиком и делаем уже в дизайне (получается, что главное сделать под одно направление, а потом просто подобрать картинки под остальные направления)

P.S. Было бы хорошо, если в макете также предложите дизайн сайта