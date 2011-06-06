Добавить элемент в дизайн

И так, нужно добавить один элемент в дизайн сайта на движке ДЛЕ ( www.fishhunters.ru ) в названии категории - сделать ленту как- будто она уходит за сайт (пример даю в скрине - выделен красной линией) - хочу что бы проявили креатив (а не тупо сделали также)

Когда определюсь с исполнителем - скину тему.