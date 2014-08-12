Доделать макеты под внутренние страницы.

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен5 заявок177 просмотров

Для сайта нужно доделать внутренние страницы на примере:

http://www.autoliga.info/main/prokat-avtomobilej/avtomobili.html - сделанная главная

http://www.autoliga.info/main/prokat-avtomobilej/akczii.html - не доделанная внутренняя

новые и старые страницы в psd предоставлю,

все страницы к переделке:

http://www.autoliga.info/main/about_us/obratnaya-svyaz.html

http://www.autoliga.info/main/about_us/stati.html

http://www.autoliga.info/main/about_us/vakansii.html

http://www.autoliga.info/main/about_us/novosti-kompanii.html

http://www.autoliga.info/main/prokat-avtomobilej/akczii.html

http://www.autoliga.info/1.-usloviya-dostavki.html и страницы заказа далее до конца

стили, шрифты, кегли - берем из нового и подгоняем старое

работа нужна только в psd

оплата строго по реквизитам банковской карты в рублях

Указывайте конечную цену и сроки.

Оплата после проверки верстальщиком.

11 лет назад
autoliga
Артур 
35 лет
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

jehy
30 лет
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
12 отзывов
11 лет назад
$30
1 день
Человек несмотря на жесткие требования по ТЗ старается все делать с творческим подходом. Быстро вникает в требования и комментарии, адекватно реагирует на замечания и даже придирки. Рекомендую.
Был рад вместе работать. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

jehy
30 лет
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
12 отзывов
11 лет назад