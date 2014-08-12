Требуется создание демотиваторов, комиксов, забавных картинок для портала танцев (pole dance, стретчинг). Оплата за картинку 50 руб. Закупаем в любом количестве.
Доделать макеты под внутренние страницы.
Для сайта нужно доделать внутренние страницы на примере:
http://www.autoliga.info/main/prokat-avtomobilej/avtomobili.html - сделанная главная
http://www.autoliga.info/main/prokat-avtomobilej/akczii.html - не доделанная внутренняя
новые и старые страницы в psd предоставлю,
все страницы к переделке:
http://www.autoliga.info/main/about_us/obratnaya-svyaz.html
http://www.autoliga.info/main/about_us/stati.html
http://www.autoliga.info/main/about_us/vakansii.html
http://www.autoliga.info/main/about_us/novosti-kompanii.html
http://www.autoliga.info/main/prokat-avtomobilej/akczii.html
http://www.autoliga.info/1.-usloviya-dostavki.html и страницы заказа далее до конца
стили, шрифты, кегли - берем из нового и подгоняем старое
работа нужна только в psd
оплата строго по реквизитам банковской карты в рублях
Указывайте конечную цену и сроки.
Оплата после проверки верстальщиком.
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