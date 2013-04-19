Доделать проект. 4 внутр. страницы в двух стилях

$150
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт14 заявок200 просмотров

Есть главная страница, утвержденная заказчиком.

Нужно нарисовать 4 внутренних страницы, каждая страница в двух цветовых схемах (в стиле левой и в стиле правой половинки главной страницы):

1. Каталог товаров

2. Категория каталога

3. Карточка товара

4. Контентная страница (текст, фото, список, таблица)

Заказчик не требовательный, главное попасть в стиль главной страницы.

12 лет назад
Lereena
Ксения 
38 лет
17 лет в сервисе
Была
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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