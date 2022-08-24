Здравствуйте.

Мне нужна помощь с выполнением домашних заданий по курсам Основы веб дизайна. Ничего не успеваю. да и не мое, а сертификат получить нужно. Я предоставлю доступ к курсу и фигме, а вы мне поможете. Можем с вами продолжить общение в телеграмме

Пример работы