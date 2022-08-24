Домашнее задание по Веб дизайну

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрытнет заявок104 просмотра

Здравствуйте.

Мне нужна помощь с выполнением домашних заданий по курсам Основы веб дизайна. Ничего не успеваю. да и не мое, а сертификат получить нужно. Я предоставлю доступ к курсу и фигме, а вы мне поможете. Можем с вами продолжить общение в телеграмме

Пример работы

Figma
3 года назад
guest_16613621989437
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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