Дописать адаптивность к сайту

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт8 заявок277 просмотров

Добрый день!

Необходимо сделать сайт адаптивным. Сайт написан на друпал. Тестово его можно увидеть тут new.sts.kz

Работа должна вестись локально. Исходники есть.

Максимально простая адаптивность - упор на меню, дизайн прежний. 

При адаптивности убрать слайдер совсем. 

Drupal
6 лет назад
rexst
Касс 
37 лет
6 лет в сервисе
Была
6 лет назад

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