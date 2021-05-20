Дополнить дизайн новыми элементами

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен1 заявка157 просмотров

﻿Дополнить дизайн новыми элементами

4 года назад
volchara61reg
Вячеслав 
31 год
7 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

alexeybychkov
40 лет
11 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
4 года назад
$10
1 день
Все супер как обычно. Очень рад что, когда-то нашел Алексея для дизайнов=)
Спасибо за очередную задачу! Всегда радуюсь, когда прилетает сообщение от Вячеслава 👍

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alexeybychkov
40 лет
11 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
4 года назад

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