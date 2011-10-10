Доработать дизайн интернет-магазина

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт11 заявок152 просмотра

Нужно доработать дизайн интернет-магазина www.kupaemsya.ru (подобрать более интересные цвета, т.д.)

Далее будет работа еще по созданию дизайна двух сайтов.

Жду предложений по цене, соображений, что именно сделать

14 лет назад
mic76
19 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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