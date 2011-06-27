Доработать дизайн сайта

Нужно внести косметические изменения в макет сайта и эти же изменения в верстку: Под блок "подписаться на новости" добавить строки с информацией о пользователе. См. вложение. Нужны 3 (три строки) в соответствии со стилистикой сайта (цвет, шрифт) ...