Сверстать макет магазина.
Доработать дизайн сайта
Здравствуйте.
Нужно доработать дизайн сайта.
В прикрепленном файле находится уже существующий дизайн и то, что нужно доработать.
Сайт имеет не сложный дизайн, в основном это текст на белом фоне разбитый по блокам и разделенный линиями.
Основные цвета сайта это темно желтый (или коричневый) и синий
В прикрепленном файле дизайн разбит на блоки, вот список того, что нужно сделать с этими блоками.
Блок 1) Разработать лого, он должен быть в желтых тонах, размерами 170х225 пикселей.
Блок 2) Должна быть просто какае-то разделяющая линия или рисунок, которая разделяет название и картинку, все должно соответствовать тонам сайта.
Блок 3) Так же самое, разделяющая линия, но менее заметная, под ней будет идти текст о чем сайт.
Блок 4) Здесь будет находиться гугл поск по сайту
Блок 5) Здесь будут находиться топ статьи, в блоке 3 штуки, каждая статья должна иметь рисунок небольшой, описание из максимум 10 слов, заглавие 3-5 слов и ссылка.
Блок 6) Здесь будут находиться последние добавленные статьи, они должны отличаться от топ статей, в блоке по 10 штук
Блок 7) Здесь будут находиться список товаров, 3-7 штук, каждый товар должен иметь рисунок и ссылку с названием
Блок 8) Здесь будет находиться блок адсенс 160х600, цвет должен подходить под дизайн сайта.
Блок 9) Здесь будут находиться 13 категорий в виде, баннер (542х90), тест (100-150 слов) и список подкатегорий (5-15 штук, в виде просто ссылок). 13 категорий это те, что находятся под блоком 1, для каждой из них нужно сделать баннер с соответствующими названиями и рисунками
Дизайн должен напоминать сайт http://www.thekitchn.com/, но не повторять его.
Интересуют портфолио не с красивым сложным графическим дизайном, а с минимальным дизайном, но чтобы все было на своем месте, как на сайте http://www.thekitchn.com
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