Доработать дизайн сайта

Здравствуйте, необходимо доработать дизайн вот этого сайта http://www.interesen-mir.ru, сделать его более привлекательным, так как сейчас дизайн практически отсутствует.

Можно менять все, но миниатюры к статьям (картинки на главной) должны остаться таких же размеров, также должен остаться шрифт в статьях, размер картинок в статьях, вообщем чтобы статьи и рактинки были как сейчас и размер поля там где текст тоже менять не нужно.

Нужно подобрать цвета (фон, заголовки, сайдбар и т.д). Сделать шапку или какой-то логотип.