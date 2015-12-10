Доработать дизайн сайта

Необходимо создать для сайта medportal.su, под его контент, новую тему, адаптивный дизайн на WP +верстка, +новый логотип. То есть нужно будет нарисовать логотип, дизайн главной страницы и на основе этого сделать страницы "Категории" и "Статьи". ...