Доработать дизайн сайта, внести необходимые правки.

Доработать дизайн нескольких внутренних страниц сайта по готовым прототипам,внести правки.

Необходимо выдержать стилистику сайта (минимализм).

Есть макеты главной и внутренних страниц в psd, а также прототипы для нескольких

внутренних, четкое понимание того, что нужно исправить.

Итоговый результат- PSD макет, полностью готовый под верстку!

Файл в psd и прототипы предоставлю по запросу.