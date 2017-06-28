Доработать дизайн сайта, внести необходимые правки.

Дизайн сайтовЗакрыт20 заявок249 просмотров
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Доработать дизайн нескольких внутренних страниц сайта по готовым прототипам,внести правки.

Необходимо выдержать стилистику сайта (минимализм).

Есть макеты главной и внутренних страниц в psd, а также прототипы для нескольких

внутренних, четкое понимание того, что нужно исправить.

Итоговый результат- PSD макет, полностью готовый под верстку!

Файл в psd и прототипы предоставлю по запросу.

Дизайн сайта
6 лет назад
Liss_Od
Елена 
57 летУкраина
9 лет в сервисе
Была
6 лет назад
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