Доработать шапку интернет - магазина

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт3 заявки247 просмотров

http://delitecompany.ru - шапка не о чем. Нужно доработать.

Задача нарисовать картинку.

Пишите первым делом предложения по доработки, а уже потом цену и сроки. Проект срочный - оплата в понедельник.

Также не забываем про портфолио.

15 лет назад
studio2005
Евгений 
40 лет
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Выбранные исполнители

sense333
Елена 
42 года
15 лет в сервисе
Была
15 лет назад
15 лет назад
$40
3 дня
ecco
36 лет
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад
15 лет назад
$5
1 день
Звучит красиво - толку мало.

Заявки фрилансеров

sense333
Елена 
42 года
15 лет в сервисе
Была
15 лет назад
15 лет назад
ecco
36 лет
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад
15 лет назад

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