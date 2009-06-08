Доработатать мой дизайн в psd и натянуть на Drupal

Есть сайт http://swshost.prophp.us/moszem/ там установлен резиновый шаблон drupal. есть почти готовый дизайн сайта в psd файле. Возможно нужно дополнить мой дизайн внести небольшие декоративные конструктивные изменения. потом натянуть на drupal. Если будут хорошие предложение и качественная работа то доплачу бонус