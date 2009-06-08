Требования: - портфолио - опыт работы с дизайнами интернет-магазинов - интересный взгляд на жизнь - честность (сказок в детстве наслышались) К проекту прилагается ТЗ в виде что делать ...
Доработатать мой дизайн в psd и натянуть на Drupal
Есть сайт http://swshost.prophp.us/moszem/ там установлен резиновый шаблон drupal. есть почти готовый дизайн сайта в psd файле. Возможно нужно дополнить мой дизайн внести небольшие декоративные конструктивные изменения. потом натянуть на drupal. Если будут хорошие предложение и качественная работа то доплачу бонус
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