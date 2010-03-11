Сделать страницу по настройке 1с. Скорее всего это будет одна страница без вкладок. Разделенная на две части: вызов специалиста 1с, и удаленная настройка 1с. в них -+ каждого. ...
Доработка дизайна
Всем доброго времени суток.
Требуется доработать дизайн.
Все подробности в ПМ. Оставляйте свои заявки и ссылки на портфолио.
С уважением ко всем.
PS в ПМ пишу я, а не Вы мне=)
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $100Дизайн сайтов13 заявокЗакрыт15 лет назад
Уважаемые фрилансеры необходимо разработать и внедрить ( верста сайта обязательна ! ) дизайн сайта на основе Magento по нескольким тематикам часы... недвижимость и турестическое агенство работать можно начать с одного сайта ...Дизайн сайтов3 заявкиЗакрыт15 лет назад
- $250
Всем привет. Во вложении тех. задание сайта, выполненное в блоках каркаса. То есть как расположить главное меню, боковое меню, контентную область и т.д. вы найдете в файле word. Туда же вложен лого. ...Завершен15 лет назад
- $250
Требуется изготовить дизайн магазина. Готовый файл нужен в psd,сроки несколько часов на макет (наброски ) сутки + на все остальное. Вообщем сроки 2 дня. То что я хочу видеть я покажу. ...Закрыт15 лет назад
Доработать готовый дизайн МонстерТемплейтс по ТЗ! ТЗ и скрин дизайна прилагаю! Из ТЗ нужно выжать все что касается дизайна! Жду конкретных цен и сроков!!!Закрыт15 лет назад
- $100
Здравствуйте! Есть: - логотип - цвета фирмы: красный, синий (больше бирюзовый) - слоган - предварительный макет psd по слоям, с которого можно взять основной стиль (цвета, кнопки, слайдер ...Дизайн сайтов28 заявокЗакрыт15 лет назад
- $50
Здравствуйте! Требуется разработка дизайна странички с каталогом товаров. Подробности - в ТЗ в приложении. В случае успешного выполнения заказа возможно дальнейшее сотрудничество.Завершен15 лет назад
- $300
По структуре будет как этот http://molot.kz/ по направлению только не строительный а вообще бизнес каталог в целом домен будет bizcat.kz на выходе псд ася:пять шесть ноль шесть один шесть девять один ...Дизайн сайтов26 заявокЗакрыт15 лет назад
Есть дизайн одной страницы в PSD. Нужно немного изменить лейаут в этом дизайне. В приложении исходный вариант и конечный (с комментами). Все элементы что показаны в конечном варианте есть в псд.Завершен15 лет назад
Сайт - до 5 страниц. Стиль - утонченный и женственный. Цветовая гамма есть, логотип и шрифт - тоже. В предложениях прошу размещайте примеры работ подобного стиля.Закрыт15 лет назад