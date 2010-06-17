Доработка дизайна

$50
Дизайн сайтовЗакрыт6 заявок553 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
#1$50

Все устраивает как во вложеном файле, только качественно доработать. Вниз дорисовать подводный город с интегрированным в здания города меню 2 шт по 6 кнопок с местом на уменьшение или увелличение колличества кнопок. И 2 здания должны быть оставлены на будушее. По середине основной блок, основное здание, там должны разместится разделы как сейчас на topct.ru (создание, продвижение и т.д.) Примется дизайн уровня depix.ru , город как вариант http://www.instablogsimages.com/images/2010/06/17/sub5_za6nR_18770.jpg

12 лет назад
UrPoPoV
Юрий 
42 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
Заявки фрилансеров
Нет заявок фрилансеров
  • Похожие заказы

  • Нужно сделать изображение для сайта

    Для сайта http://www.77clima.ru/ нужно изготовить картинку, которая заменит центральное изображение с надписью "your business harmony". Kартинка должна представлять собой фотографию какого-нибудь хорошо известного московского места, например лужников или воробьевых гор. На картинке должен присутствовать кондиционер ...

    Дизайн сайтов10 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Нужен дизайн сайта

    $120

    Краткое ТЗ во вложенном файле. Там же пример сайта на который можно ориентироваться. Логотип вышлем. Подробности обсудим с исполнителем. Работаю БЕЗ предоплаты. Просьба указывать ориентировочную стоимость и сроки. Дизайн нужен качественный.

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов29 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Дизайн + интеграция

    Krutipedaly.ru Необходимо 1. нарисовать дизайн сайта 2. сверстать дизайн под симбиоз joomla+VirtueMart и настроить движок Можно предлагать не комлпекс а по первому и второму пункту отдельно. Сайт будет состоять из 2-х независимых разделов: - велосипеды - мототехника по умолчанию загружается раздел ...

    Дизайн сайтов11 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Дизайн двух сайтов

    $170

    Разработать макеты двух сайтов одной компании, но разной направленности. Один сайт - интерактивная игра для школьников, другой - сайт туристической фирмы. Стилистика должна быть похожа.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    12 лет назад