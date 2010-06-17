Доработка дизайна

Для сайта http://www.77clima.ru/ нужно изготовить картинку, которая заменит центральное изображение с надписью "your business harmony". Kартинка должна представлять собой фотографию какого-нибудь хорошо известного московского места, например лужников или воробьевых гор. На картинке должен присутствовать кондиционер ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Все устраивает как во вложеном файле, только качественно доработать. Вниз дорисовать подводный город с интегрированным в здания города меню 2 шт по 6 кнопок с местом на уменьшение или увелличение колличества кнопок. И 2 здания должны быть оставлены на будушее. По середине основной блок, основное здание, там должны разместится разделы как сейчас на topct.ru (создание, продвижение и т.д.) Примется дизайн уровня depix.ru , город как вариант http://www.instablogsimages.com/images/2010/06/17/sub5_za6nR_18770.jpg
- Похожие заказы
- Дизайн сайтов10 заявокЗакрыт12 лет назад
- $120
Краткое ТЗ во вложенном файле. Там же пример сайта на который можно ориентироваться. Логотип вышлем. Подробности обсудим с исполнителем. Работаю БЕЗ предоплаты. Просьба указывать ориентировочную стоимость и сроки. Дизайн нужен качественный.Дизайн сайтов29 заявокЗакрыт12 лет назад
- $150
Добрый день, есть необходимость изменить дизайн SS, представление каким он должен быть есть и частично изменения сделаны, необходимо довести до ума. Подробности в аське 7950373Дизайн сайтов3 заявкиЗакрыт12 лет назад
Есть сайт. Дизайн переделывать не нужно. Надо сделать детали. Например, фаворитную иконку сайтаДизайн сайтов4 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $100
Дизайн сайта рекламного агентстваЗавершен12 лет назад
Krutipedaly.ru Необходимо 1. нарисовать дизайн сайта 2. сверстать дизайн под симбиоз joomla+VirtueMart и настроить движок Можно предлагать не комлпекс а по первому и второму пункту отдельно. Сайт будет состоять из 2-х независимых разделов: - велосипеды - мототехника по умолчанию загружается раздел ...Дизайн сайтов11 заявокЗакрыт12 лет назад
Нужен дизайн с логотипом в деловом стиле для сайта онлайн страхования. Подробноя информация предоставляется отдельно. Жду на реальные предложения, с ориентировочной оценкой...Дизайн сайтов29 заявокЗакрыт12 лет назад
- $100
Нужен дизайн сайта стоматологии+логотип. Главная+внутр.Завершен12 лет назад
В шапку дизайна сайта надо вставить еще 1 элемент продукции. Сумма - 5 у.е. по факту принятия шапки. Стучать в аську 484664092Дизайн сайтов9 заявокЗакрыт12 лет назад
- $170
Разработать макеты двух сайтов одной компании, но разной направленности. Один сайт - интерактивная игра для школьников, другой - сайт туристической фирмы. Стилистика должна быть похожа.Закрыт12 лет назад