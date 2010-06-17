Доработка дизайна

# 1 — $ 50

Все устраивает как во вложеном файле, только качественно доработать. Вниз дорисовать подводный город с интегрированным в здания города меню 2 шт по 6 кнопок с местом на уменьшение или увелличение колличества кнопок. И 2 здания должны быть оставлены на будушее. По середине основной блок, основное здание, там должны разместится разделы как сейчас на topct.ru (создание, продвижение и т.д.) Примется дизайн уровня depix.ru , город как вариант http://www.instablogsimages.com/images/2010/06/17/sub5_za6nR_18770.jpg