Необходимо сделать шаблон для битрикса, имеются исходники в psd Сделать верстку и натянуть на битрикс
Доработка дизайна главной страницы интернет магазина автозапчастей
Доработка главной страницы (только дизайн). Все доработки будут касаться только одной страницы сайта. Изменять расположение элементов (расположение меню, шапки, подвала, блоков и тд.) можно только в острой необходимости (заранее согласованной).
Изменять слайдер, фон, внесение доп. элементов дизайна можно и нужно.
Доработка логотипа (только небольшая правка) можно изменять цвет, шрифт, добавлять тени и тд. (жестких рамок нет)
Изготовление подложки слайдера (дизайн). Уникальная подложка ("легкая" и не сложная) в рисованном стиле.
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