Доработка дизайна главной страницы интернет магазина автозапчастей

Доработка главной страницы (только дизайн). Все доработки будут касаться только одной страницы сайта. Изменять расположение элементов (расположение меню, шапки, подвала, блоков и тд.) можно только в острой необходимости (заранее согласованной).

Изменять слайдер, фон, внесение доп. элементов дизайна можно и нужно.

Доработка логотипа (только небольшая правка) можно изменять цвет, шрифт, добавлять тени и тд. (жестких рамок нет)

Изготовление подложки слайдера (дизайн). Уникальная подложка ("легкая" и не сложная) в рисованном стиле.