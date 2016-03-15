Доработка дизайна главной страницы интернет магазина автозапчастей

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Закрытнет заявок123 просмотра

Доработка главной страницы (только дизайн). Все доработки будут касаться только одной страницы сайта. Изменять расположение элементов (расположение меню, шапки, подвала, блоков и тд.) можно только в острой необходимости (заранее согласованной).

Изменять слайдер, фон, внесение доп. элементов дизайна можно и нужно.

Доработка логотипа (только небольшая правка) можно изменять цвет, шрифт, добавлять тени и тд. (жестких рамок нет)

Изготовление подложки слайдера (дизайн). Уникальная подложка ("легкая" и не сложная) в рисованном стиле.

9 лет назад
semtex
Артём 
43 года
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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