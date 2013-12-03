Доработка дизайна интернет-магазина

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен1 заявка151 просмотр

Требуется разработать 20 новых страниц интернет-магазина.

11 лет назад
ikorovenkov
Илья 
45 лет
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
5 отзывов

Выбранный исполнитель

Vitwai
33 года
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
11 лет назад
$160
5 дней
Всё отлично и оперативно, как всегда. Виталий, спасибо!
Рекомендую!

Заявки фрилансеров

Vitwai
33 года
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
11 лет назад

  • Похожие заказы

  • Дизайн Worldpess

    $50

    Добрый день, есть готовый шаблон - его нужно просто поставить на хостинг и установить на хостинг worldpess. Все данные предоставлю.

    Дизайн сайтов4 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Новогодняя тема для сайта

    Необходимо разработать новогоднюю тему для сайта можно что-то на примере: "Дед Мороз на оленях или на запряженных зайцах в санях, летит с подарками ..." или "Зимний лес, а вдали ...

    Дизайн сайтов15 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Отредактировать дизайн.

    Здравствуйте. Есть продающий сайт-одностраничник, сделанный на шаблоне. Сделан непрофессионалом, поэтому возникла потребность переделать. Нужно сделать похожий дизайн, практически такой же, но так, чтобы смотрелось более органично и целостно, улучшить шрифты, может быть немного сменить цветовую ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Найти готовые шаблоны дизайна

    Нужно найти до 20 шаблонов по следующим критериям: a. Минималистский дизайн с большой формой поиска, расположенной максимально по центру экрана. Визуально главная страница шаблона должна напоминать поисковую систему. b. Пастельные ...

    Joomla
    Дизайн сайтов1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Дизайнер для постоянной работы

    $1000

    Здравствуйте. Требуется дизайнер для попроектной работы, создание landing page по нашим техникам. Вам не обязательно знать нюансы, делать дизайн будем сообща. Заказы серьезные. Требования к исполнителю: 1) Ответственность ...

    Дизайн сайтов37 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Дизайн для ИМ Косметики

    $150

    Сайт по продаже натуральной косметики. В качестве результата должны быть 3 страницы: Главная, Категории и Карточка товара в PSD. Предлагайте стоимость и сроки ТОЛЬКО после прочтения ТЗ ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Дизайн польских дверей

    $150

    Добрый вечер, нужно скопировать сайты invado.ru, stoplpaw.com.pl, stolbud.pl. Особо дизайна нету шапка внизу контакты и 3 сайта в ввиде квадратика 3 иконки и при нажатии переходит на сайт копию одного из них.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Дизайн сайтов по шаблону

    Добрый день. Необходимо оперативно перебить ( в полном смысле слова) дизайн шаблонов. Суть работы следующая. Пример, даю вам ссылку на сайт. например http://www.templatemonster.com/ru/demo/47295.html Из этого шаблона надо сделать все один в один, ...

    HTML
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад