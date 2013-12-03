Доработка дизайна интернет-магазина

Здравствуйте. Есть продающий сайт-одностраничник, сделанный на шаблоне. Сделан непрофессионалом, поэтому возникла потребность переделать. Нужно сделать похожий дизайн, практически такой же, но так, чтобы смотрелось более органично и целостно, улучшить шрифты, может быть немного сменить цветовую ...