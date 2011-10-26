Доработка дизайна PHPBB3

Нужен простой, но красивый дизайн для сайта по типу ВОПРОС-ОТВЕТЫ. Для вопросов есть категории, есть регистрация\авторизация, можно комментировать ответы на вопрос. Ничего особенного или сложного, поэтому буду смотреть в основном на цену. Принимается дизайн, как ...