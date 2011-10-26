Доработка дизайна PHPBB3

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Завершен1 заявка123 просмотра

На форуме с оригинальным дизайном не была завершена интеграция дизайна в стили сайта. Поэтому при полной очистке кеша дизайн слетает. Дизайнер который делал работу не завершил и потерялся.

Ищу кто доделает.

14 лет назад
lbatl
42 года
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

MasterLincor
Евгений 
40 лет
15 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
14 лет назад
$15
2 дня
Работа выполнена в срок без всяческих проблем. хороший исполнитель.
Правильно поставленные задачи, вовремя оплаченная работа. Рекомендую для сотрудничества!

Заявки фрилансеров

MasterLincor
Евгений 
40 лет
15 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
14 лет назад

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