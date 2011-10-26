Нужен сайт в стиле web 2.0 , ОБЯЗАТЕЛЬНО использование на сайте легких 3d эффектов, теней, градиентов, что бы придать дизайну более качественный и благородный вид. Сайт должен представлять из себя: белый фон с отдельными графическими ...
Доработка дизайна PHPBB3
На форуме с оригинальным дизайном не была завершена интеграция дизайна в стили сайта. Поэтому при полной очистке кеша дизайн слетает. Дизайнер который делал работу не завершил и потерялся.
Ищу кто доделает.
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