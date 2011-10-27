Доработка дизайна сайта

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт1 заявка122 просмотра

Необходимо провести ряд работ по "допиливанию" дизайна сайта www.mehovik.ru

требуется нарисовать в существующем стила несколько страниц:

1) полный (развернутый) вид товара мехового магазина

2) 2 дефолтных аватарки - М и Ж (Меховик и Меховичка)

3) несколько внутренних страниц личного кабинета (3-4 штуки, в рамках установленного дизайна)

4) иожет, еще что-то по мелочи появится (мелкая графика - иконки, кнопки и т.д.)

14 лет назад
MEHOVIK
54 года
16 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

slavainov
Вячеслав 
34 года
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
14 лет назад
$60
2 дня

Заявки фрилансеров

slavainov
Вячеслав 
34 года
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
14 лет назад

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