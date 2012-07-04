Доработка дизайна сайта

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт10 заявок266 просмотров

О работе:

Необходимы услуги дизайнера для доработки «вторых» страниц сайта.

В наличии исходники .psd Главной страницы (содержащие 90% всех элементов для последующих страниц) и техническое задание (макет-прототип) для каждой последующей страницы.

Уровень сложности работ — ниже среднего. Для опытного дизайнера разработка дизайна «второй» страницы в зависимости от сложности займет от 20 мин до 1 часа.

Объем работ — постоянная загрузка на несколько часов в день, на начало 40 страниц, далее по мере развития сайта.

Достаточные профессиональные требования к подрядчику:

- знание фотошопа на уровне редактирования объектов, работа со слоями;

- опыт по разработке веб-дизайна в фотошопе;

- понятие юзабилити и композиции;

Приветствуются профессиональные знания верстки и навыки программирования PHP либо связи позволяющие решить такие задачи. Возможна передача работ по верстке страниц.

Условия сотрудничества — возможна удаленная работа со сдельной оплатой по результату.

Условия оплаты — сдельная оплата за порции выполненных работ, возможен пересчет на работо-часы (тендер от 5 до 10$/час)

Просьба высылать предложения, предпочтительный уровень стоимости услуг. Будем рады встретиться с вами для знакомства и оценки работ, оставляйте контакты.

Мы находимся в г.Киеве и ищем подрядчика в этом же городе.

PHP
13 лет назад
Dir
40 лет
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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