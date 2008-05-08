Доработка дизайна сайта

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Закрыт32 заявки324 просмотра

Необходимо доработать дизайн сайта stanokpro.ru

А именно - добавить немного цвета, чтобы сайт не был монотонным,

возможно добавить несколько коллажей или фото

Укажите вашу цену, срок и ваши работы.

17 лет назад
shinkar
47 лет
17 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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