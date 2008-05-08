Требуется создать дизайн для интернет-магазина, торгующего электроникой. дизайн должен отвечать нескольким ключевым требованиям: сайт должен быть светлый, background – белый, также должен содержать минимальное количество картинок, иконок и других графических элементов, представленных файлами (за исключением ...
Доработка дизайна сайта
Необходимо доработать дизайн сайта stanokpro.ru
А именно - добавить немного цвета, чтобы сайт не был монотонным,
возможно добавить несколько коллажей или фото
Укажите вашу цену, срок и ваши работы.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Дизайн сайтов1 исполнительЗакрыт17 лет назад
Требуется создать несколько дизайнов для adult сайтов . Структура по типу: ebnvideo.com pornmagnat.com porcast.netДизайн сайтов14 заявокЗакрыт17 лет назад
- $150
Необходимо чтобы при работе, при наведении мышки на машину, которая находится на шапке сайта, окрашивалась в АЭРОГРАФИЮ, в цветных тонах, и фон и вся картинка в этот момент менялась, вместе с музыкой, которая начнет играть. ...Дизайн сайтов6 заявокЗакрыт17 лет назад
- $50
Сделать красивый дизайн для сайта bizons.net тематика мобильный контент.Дизайн сайтов26 заявокЗакрыт17 лет назад
Добрый день, требуется сделать сайт-визитку с 5 страницами и контактным формуларом. Прошу свои предложения высылайте сразу с ценой за работу.Дизайн сайтов14 заявокЗакрыт17 лет назад
Требуется сделать дизайн сайта примерно, как www.elitis.ru интернет каталог мебели. Дизайн не шаблонный из библиотек, а индивидуальный нам нужен!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Разделы заполнять не надо, только дизайн и настроить шаблон для системы UMI-CMS.ru ...Закрыт17 лет назад
- $100
Нужен новый дизайн для сайта! есть структура и лого! нужно придумать легкий и информатичный дизайнДизайн сайтов21 заявкаЗакрыт17 лет назад
- $250
Требуется разработка дизайна и нарезка на шаблон под Joomla. Тема сайта - деревянный паркет. Стиль - светлый, современный, с элементами Web 2.0. ТЗ подробнее - в привате.Завершен17 лет назад
Срочно нужен шаблон сайта, Кондиционирование.Дизайн сайтов21 заявкаЗакрыт17 лет назад
Флешку планируется показывать на проекторе, развернув на весь экран. Есть место где показываются сообщения, выделено дизайном, занимает примерно 70-80%, есть место где написан информационный текст,примерно след. характера «Шли привет ...Закрыт17 лет назад