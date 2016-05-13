Доработка дизайна сайта для экранов менее 1000 пикселей

Доработка дизайна сайтадля экранов менее 1000 пикселей

Есть действующий сайт.Дизайн полностью устраивает, но он корректно отображается на экранах больше

1000 пикселей. Сайт планируется переделать в адаптивный, нужен дизайн того, как

сайт будет выглядеть (адаптироваться) на экранах 240-1000 пикселей.

Ссылка на подробное ТЗ:

https://drive.google.com/file/d/0B3lemoUnJ4L1bDZjaFlfQ25Xd3c/view?usp=sharing