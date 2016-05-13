Необходимо подобрать бесплатный шаблон Wordpress, подходящий по оформлению для сайта по доставке воды.
Доработка дизайна сайта для экранов менее 1000 пикселей
Доработка дизайна сайтадля экранов менее 1000 пикселей
Есть действующий сайт.Дизайн полностью устраивает, но он корректно отображается на экранах больше
1000 пикселей. Сайт планируется переделать в адаптивный, нужен дизайн того, как
сайт будет выглядеть (адаптироваться) на экранах 240-1000 пикселей.
Ссылка на подробное ТЗ:
https://drive.google.com/file/d/0B3lemoUnJ4L1bDZjaFlfQ25Xd3c/view?usp=sharing
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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