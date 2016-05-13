Доработка дизайна сайта для экранов менее 1000 пикселей

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен11 заявок197 просмотров

Доработка дизайна сайтадля экранов менее 1000 пикселей

Есть действующий сайт.Дизайн полностью устраивает, но он корректно отображается на экранах больше

1000 пикселей. Сайт планируется переделать в адаптивный, нужен дизайн того, как

сайт будет выглядеть (адаптироваться) на экранах 240-1000 пикселей.

Ссылка на подробное ТЗ:

https://drive.google.com/file/d/0B3lemoUnJ4L1bDZjaFlfQ25Xd3c/view?usp=sharing

9 лет назад
kl-rais
Райс 
42 года
13 лет в сервисе
Была
3 года назад

Выбранный исполнитель

Bogdanovskaya
Татьяна 
50 лет
15 лет в сервисе
Была
3 года назад
9 лет назад
$100
4 дня
Работа сделана. Все замечания в ходе работы были оперативно исправлены.
Отличный заказчик! От сотрудничества остались только положительные эмоции, интересный проект, быстрые комментарии, своевременная оплата, толерантное общение. Спасибо за проект.

Заявки фрилансеров

Bogdanovskaya
Татьяна 
50 лет
15 лет в сервисе
Была
3 года назад
9 лет назад