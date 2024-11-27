Требуется дизайнер для корректировки сайта на Тильде, связанного с премиум мебелью. Необходим опыт работы с каталогом товаров. Все материалы и техническое задание предоставляются. Условия работы обсуждаются индивидуально.
Доработка дизайна сайта (внутренние страницы)
Необходимо внести небольшие доработки по дизайну сайта (внутренние страницы услуг).
Подробности лучше обсудить через tg (в профиле)
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