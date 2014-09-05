Доработка дизайна страниц сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен1 заявка126 просмотров

Необходимо:

1. Дополнить ряд (установка, технология, замер и т. д.) кнопкой "Дизайнерские двери" (первая позиция будет) или же заменить, например кнопку "Технологи" которую можно перенести в шапку сайта, или может туда перенести "Гарантии", в общем нужен совет, но кнопка "Дизайнерские двери" № 1. Естественно нужна будет картинка этой кнопки стилизованная под все остальное.

2. При наведении на кнопку "Дизайнерские двери" - выпадает меню примерно прикрепленного мной вида.

3. Структура:

1 - Общий каталог (выпадают все представленные двери с разбивкой на производителей + предусмотрен сео текст)

1 - Производитель (Выпадает страница производителя + представленные серии дверей + сео текст)

2 - Серия (описание серии + модели дверей этой серии)

3 - Модель (тут могут быть двери которые отличаются дизайном + текст)

4 - Карточка товара - (необходимо разработать и предложить варианты. Должно быть окно просмотра нормального размера + кнопка "записаться на замер" + все современные вещи)

4. Страница корзины

5. Страница формы обратной связи (для "Записаться на замер" и "Оформить заказ" в корзине)

6. При нажатии на кнопку "Дизайнерские двери" попадаем в "Общий каталог" при этом меняется левое боковое меню. Над "Все услуги" появляется "Все двери" (рисунок прикрепил). Эта форма меню сопровождает посетителя до того момента пока он не попадет опять в "установку".

11 лет назад
Sergo-K
Сергей 
44 года
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

mir19on
Илья 
33 года
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад
11 лет назад
$120
3 дня
Все как обычно устроило. Спасибо.
Рад сотрудничеству! Чёткое тз. Оплата в срок. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

mir19on
Илья 
33 года
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад
11 лет назад

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