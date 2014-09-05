Нужно красиво отрисовать имеющийся готовый прототип страницы (прикреплен ниже). Задача страницы: в современном дизайне донести информацию про GreenBlock (строительные блоки для строительства домов, аналог арболита). Лучше использовать зеленые цвета, тк строительные блоки идут ...
Доработка дизайна страниц сайта
Необходимо:
1. Дополнить ряд (установка, технология, замер и т. д.) кнопкой "Дизайнерские двери" (первая позиция будет) или же заменить, например кнопку "Технологи" которую можно перенести в шапку сайта, или может туда перенести "Гарантии", в общем нужен совет, но кнопка "Дизайнерские двери" № 1. Естественно нужна будет картинка этой кнопки стилизованная под все остальное.
2. При наведении на кнопку "Дизайнерские двери" - выпадает меню примерно прикрепленного мной вида.
3. Структура:
1 - Общий каталог (выпадают все представленные двери с разбивкой на производителей + предусмотрен сео текст)
1 - Производитель (Выпадает страница производителя + представленные серии дверей + сео текст)
2 - Серия (описание серии + модели дверей этой серии)
3 - Модель (тут могут быть двери которые отличаются дизайном + текст)
4 - Карточка товара - (необходимо разработать и предложить варианты. Должно быть окно просмотра нормального размера + кнопка "записаться на замер" + все современные вещи)
4. Страница корзины
5. Страница формы обратной связи (для "Записаться на замер" и "Оформить заказ" в корзине)
6. При нажатии на кнопку "Дизайнерские двери" попадаем в "Общий каталог" при этом меняется левое боковое меню. Над "Все услуги" появляется "Все двери" (рисунок прикрепил). Эта форма меню сопровождает посетителя до того момента пока он не попадет опять в "установку".
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